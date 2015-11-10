В ОБСЄ розповіли, як живуть городяни, що залишилися в окупованому Дебальцевому

Про це розповів заступник Спеціально моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хаг, передає Deutche Welle.

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"Ми побачили місто, все ще сильно зруйноване після конфлікту в минулому році. Також ми помітили, що багато жителів покинули його, вулиці досить порожні. Місто сильно мілітаризоване. Ми розмовляли з мешканцями, багато хто з них, як і раніше, травмовані після сильних боїв в оточеному місті, але у людей є доступ до води, різні об'єкти міської інфраструктури введені в дію, наприклад, повністю відновлено залізничний вокзал. Не можна говорити про пряму гуманітарну кризу", - зазначив Олександр Хаг, коментуючи нещодавній візит спостерігачів у Дебальцеве.

У той же час, за його словами, в Дебальцевому, як і в інших населених пунктах уздовж лінії розмежування, спостерігається брак певних медикаментів у лікарнях, а також брак чистої питної води.

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"Магазини, які змогли відвідати спостерігачі СММ, забезпечені продуктами, але у Дебальцевому та в інших населених пунктах є дефіцит певних товарів. Крім медикаментів, це деякі види продуктів, наприклад дитяче харчування", - додав представник ОБСЄ.

До недавнього часу міжнародні гуманітарні організації не мали можливості розподіляти там необхідну допомогу.

"СММ намагається організувати діалог, щоб ті, хто здійснюють контроль, дозволили розподіл такої допомоги", - підсумував Олександр Хаг.

Відзначимо, раніше в ОБСЄ заявили про "надзвичайну крихкість" перемир'я на Донбасі.