Бойовики "ДНР" заявляють, що повністю відвели міномети калібром до 120 мм

Про це повідомляє один з інформресурсів бойовиків з посиланням на джерела в "міноборони ДНР".

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"Командування "ДНР" передало місії ОБСЕ письмові повідомлення про повне завершення відведення мінометів калібром до 120 мм на території республіки. У зв'язку з цим верифікація озброєння міжнародними спостерігачами проходить згідно з раніше встановленим графіком", — сказав співрозмовник видання.

Зазначимо, українські військові відвели міномети калібру 82 мм на Донецькому напрямку 7 листопада, а днем раніше завершилося відведення гармат калібром до 100 мм в секторі "М".

У той же час бойовики активізували обстріли позицій сил АТО, незважаючи на власні заяви про відвід від лінії зіткнення важких гармат. Спостерігачі ОБСЄ неодноразово фіксували їх пересування за межами передбачуваної лінії безпеки на Донбасі.