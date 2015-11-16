За день бойовики 21 раз обстріляли позиції військових на Донецькому та Артемівському напрямках

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.

"Путінські найманці обстріляли Зайцеве та Майорськ із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили у штабі і додали, що з цих же видів озброєння бойовики обстріляли Невельське, Піски, Красногорівку та Мар’їнку.

Водночас, з 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь безпосередньо по позиціях сил АТО у Зайцевому та Красногорівці.

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"За інформацією, отриманою від джерела, близького до штабу "7 окремої мотострілецької бригади", НЗФ, що дислокується у Дебальцевому, офіцери цього терористичного угруповання масово пишуть рапорти на звільнення. Головна причина - незадовільне грошове утримання та матеріальне забезпечення, а також умови проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з метою недопущення поширення панічних настроїв, дані факти приховуються від особового складу бойовиків, додали в штабі АТО.