За день бойовики 21 раз обстріляли позиції військових на Донецькому та Артемівському напрямках
Сьогодні з 6-ї до 18-ї години бойовики 21 раз вели вогонь у напрямку позицій українських військовослужбовців на Донецькому та Артемівському напрямках.
Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці у Facebook.
"Путінські найманці обстріляли Зайцеве та Майорськ із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - зазначили у штабі і додали, що з цих же видів озброєння бойовики обстріляли Невельське, Піски, Красногорівку та Мар’їнку.
Водночас, з 82-міліметрових мінометів вони вели вогонь безпосередньо по позиціях сил АТО у Зайцевому та Красногорівці.
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"За інформацією, отриманою від джерела, близького до штабу "7 окремої мотострілецької бригади", НЗФ, що дислокується у Дебальцевому, офіцери цього терористичного угруповання масово пишуть рапорти на звільнення. Головна причина - незадовільне грошове утримання та матеріальне забезпечення, а також умови проходження військової служби", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з метою недопущення поширення панічних настроїв, дані факти приховуються від особового складу бойовиків, додали в штабі АТО.