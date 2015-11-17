В ІС заявили про активне перекидання на Донбас нових сил з РФ і підготовку бойовиків до ескалації конфлікту

Про це повідомляє Дмитро Тимчук з посиланням на оперативні дані "Інформаційного спротиву".

"Зокрема, мережа групи ІС в окупованих районах фіксує активне перекидання по напрямку до переднього краю на ряді ділянок і напрямів живої сили, бронетехніки (включаючи танки) і артилерії (включаючи реактивну) російсько-терористичних військ. Подібна картина спостерігається на Маріупольському, Волноваському, Донецькому, Артемівському та Луганському напрямках", - йдеться в повідомленні.

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За словами Тимчука, спостерігається активне перекидання нових сил і засобів в окуповані райони Донбасу з території Росії через держкордон (найбільш активно за останню добу - в районі пункту пропуску "Ізварине" та "Новоазовськ").

"В районі н. п. Донецьк спостерігається зосередження артилерійських підрозділів і ДРГ противника (включаючи підрозділи спецназу ГРУ ГШ ЗС РФ); в районі н. п. Горлівка підрозділи 2-х "мотострілкових бригад" "ДНР" і артгрупи у стані повної бойової готовності, прибувають нові сили і засоби; підрозділу "2 АК ЛНР" навпроти н. п. Щастя та Станиця Луганська активно забезпечуються боєприпасами і ПММ, ведеться доукомплектування підрозділів "мобілізованою" живою силою з числа місцевих жителів і російських найманців", - зазначає він.