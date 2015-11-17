"ЛНР" і "ДНР" намагаються зірвати мирний процес і створити чергові провокації з обстрілами - Геращенко

Про це Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

«Є намагання заговорити процес, відволікти увагу, створити чергові провокації з обстрілами. На всіх групах українська сторона чітко заявила - безпекова ситуація є передумовою для вирішення всіх інших питань», - написала Геращенко.

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Вона зазначила, що, на жаль, новин про звільнення полонених на сьогодні немає.

«Багато запитань від мам і родичів, від журналістів і громадськості: чому так довго не звільняють хлопців. Відповідь одна - бойовики шантажують Україну заручниками, намагаються використати їх утримання для тиску по амністії», - написала Геращенко.