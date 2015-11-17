Бойовики на Донбасі обстрілюють Михайлівку, яка перебуває під їх же контролем - штаб АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.

"Сьогодні увечері російсько-терористичні найманці висунулися з населеного пункту Михайлівка у бік наших позицій. Коли відстань до українських військових склала трохи більше трьох кілометрів, терористи зупинилися і відкрили вогонь із стрілецької зброї по населеному пункту Михайлівка, який досі триває", - йдеться в повідомленні.

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У Штабі АТО вважають, що такими діями бойовики намагаються дискредитувати ЗСУ, або, "як це вже неодноразово було, внутрішні конфлікти".

Увага! Сьогодні увечері російсько-терористичні найманці висунулися з населеного пункту Михайлівка у бік наших позицій. К... Posted by Прес-центр АТО on Tuesday, November 17, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що сьогодні у зоні проведення антитерористичної операції спостерігалася тенденція до зменшення активності обстрілів.