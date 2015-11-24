Ситуація у зоні АТО залишається складною: за добу бойовики обстріляли військових понад 50 разів

Минулої доби бойовики 53 рази обстріляли сили проведення Антитерористичної операції.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України щодо обстановки в районі проведення Антитерористичної операції станом на 24 листопада.

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"Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною з ризиками початку локальних бойових дій. 23 листопада противником здійснено 53 обстріли зі стрілецької зброї (у т.ч. РПГ, АГС), зенітних установок ЗУ-23-2, БМП-2, 82-мм мінометів, з них 43 – у районах Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новгородське, Опитне, Піски, Троїцьке (Донецький напрямок), п’ять – Зайцеве, Майорськ (Слов’янський напрямок), три – Широкине (Маріупольський напрямок), один – Богданівка (Волноваський напрямок), один – Щастя (Новоайдарський напрямок)", - йдеться у повідомленні.

Також сказано, що українські військові продовжують інформувати Спеціальну моніторингову місію Організації з безпеки та співробітництва у Європі щодо порушення бойовиками Мінських домовленостей. Представникам місії надана інформація про наявність у районах Горлівки та Зимогір’я танків, артилерійських систем противника калібром понад 100-мм (Самохідних артилерійських установок) та 122-мм реактивних систем залпового вогню “Град”.

При цьому зазначається, що основні зусилля противника були зосереджені на "посиленні підрозділів першого ешелону 1 та 2 АК на Слов’янському та Маріупольському напрямках; приховуванні озброєння та військової техніки у заборонених Мінськими домовленостями районах на Новоайдарському, Слов’янському та Волноваському напрямках; логістичному забезпеченні підрозділів 1 та 2 АК; активізації розвідки сил АТО із залученням диверсійних розвідувальних груп на Новоайдарському, Слов’янському, Донецькому, Волноваському та Маріупольському напрямках, розвідувальних підрозділів бригад першого ешелону, засобів радіоелектронної розвідки, РЕБ та літаків-розвідників ЗС РФ".

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Окрім того, зазначається, що також на "нарощуванні системи медичного забезпечення російського окупаційного угруповання; перегрупуванні підрозділів 2 АК на Новоайдарському напрямку; ротації кадрових військовослужбовців у з’єднаннях та частинах 2 АК і підготовці артилерійських та мотострілецьких підрозділів 1 і 2 АК".