Минулої доби епіцентром бойових дій були околиці Донецька - Лисенко

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Епіцентром бойових дій, як і раніше, залишаються західні околиці Донецька. Найбільшу кількість епізодів порушення режиму тиші з боку незконних збройних формувань зафіксовано в Опитному, Пісках та Мар’їнці. Важке озброєння на цих рубежах оборони сил АТО не застосовувалося. Противник займає позиції на території промислових підприємств (зокрема Донецького казенного заводу хімічних виробів), в Путилівському лісі, на території зруйнованого аеропорту та в житлових кварталах, намагаючись якомога ближче підібратися до передових українських позицій", - сказав Лисенко, додавши, що, попри обстріли, лінія фронту залишається стабільною.

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Також Лисенко повідомив, що на Донецькому напрямку вчора було зафіксовано ворожу активність на Світлодарській дузі. Поблизу селища Луганське противник провів короткотривалий мінометний обстріл та застосував стрілецьку зброю. Водночас тривають активні бойові дії на північних та південно-західних околицях Горлівки. Бойовики здебільшого застосовували стрілецьку зброю і гранатомети. Також на цій ділянці фронту відбулося три мінометних обстріли українських позицій.

За словами Лисенка, на Луганському напрямку противник здійснив прицільний обстріл передових українських позицій у Станиці Луганській. З протилежного боку Сіверського Донця бойовики вели вогонь з БМП. Також ворог застосував 82-міліметрові міномети північніше Бахмутської траси.

На Маріупольському напрямку, сказав представник АПУ, найскладнішою залишається обстановка у Широкиному, де вчора відбулося три мінометних обстріли. Крім того, провокації окупантів відбулися північніше – поблизу Гранітного та Петрівського у Волноваському районі.

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Всього, за словами Андрія Лисенка, впродовж учорашнього дня бойовики 59 разів обстріляли з різних видів стрілецької зброї та гранатометів позицій сил АТО.