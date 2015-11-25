Місія ОБСЄ заявляє, що не отримала від жодної сторони списків відведеного озброєння на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі заявляє, що не отримала від жодної сторони інвентаризаційних списків відведеного озброєння на Донбасі

Про це йдеться у звіті місії за 24 листопада, опублікованому сьогодні.

Зокрема сказано, що спостерігачі ОБСЄ продовжують проводити моніторинг відведення та переміщення важкого озброєння.

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У цьому зв'язку наголошується, що "ні члени «ДНР», ні члени «ЛНР» ще не надали інвентаризаційні списки відведених важких озброєнь або інформацію про місцезнаходження визначених місць для постійного зберігання таких озброєнь у відповідності до запиту Спеціальної моніторингової місії від 16 жовтня".

Місія ОБСЄ стверджує, що "українське військове керівництво також таку інформацію ще не надало".

Спостерігачі зазначають, що не зважаючи на це, вони ще раз відвідали місця, які "розташовані за межами відповідних ліній відведення, і які відомі спостерігачам як місця розміщення відведених важких озброєнь, хоча вони і не відповідають чітким критеріям, зазначеним у повідомленні від 16 жовтня".

Представники спостережної місії заявляють, що відвідавши місця зберігання відведеного озброєння Збройними силами України, вони побачили 15 самохідних гаубиць, з яких було сім 152-мм гаубиць 2С3 "Акація" та вісім 122-мм 2С1 "Гвоздика".

Також, місія бачила п'ятнадцять 100-мм протитанкових гармат МТ12 "Рапіра", дванадцять 122-мм ракетних систем залпового вогню БМ21 "Град", 26 120-мм мінометів 2Б11, три 82-мм міномети БМ38 та 21 гаубицю на буксирі (три 122-мм гаубиці Д30 та 18 152-мм гаубиці 2А65).

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В інших місцях на Донбасі поза межами ліній, які пов'язані з відведенням озброєння, інструктори ОБСЄ спостерігали наявність забороненого згідно додатку про відведення військової техніки калібром до 100 мм озброєння. Зокрема, у контрольованому бойовиками "ЛНР" селі Круглик на військовому полігоні було помічено 20 основних бойових танків Т64.

Спостерігачі зафіксували рух 14 військових вантажівок (переважно "Урал") поміж контрольованими бойовиками "ДНР" Зугресом та Шахтарськом, які направлялися в сторону заходу, а також рух 15 вантажівок ("Урал" та "КамАЗ"), які рухалися як в сторону Донецького аеропорту, так і в аеропорту впродовж дня. На одній із вантажівок, яка прямувала в аеропорт, була встановлена 23-мм зенітна установка ЗУ-23.