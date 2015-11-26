ОБСЄ: ситуація з обстрілами на Донбасі залишається непередбачуваною

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Александр Хуг сьогодні на брифінгу в Києві.

Він звернув увагу, що за останній тиждень спостерігалися значні розбіжності в кількості зафіксованих порушень режиму припинення вогню. Він зазначив, що в один день таких порушень фіксувалося понад 800, а в інший день таких порушень було більше 70.

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"Істотні розбіжності в кількості порушень режиму припинення вогню, які були зафіксовані спеціальної моніторингової місією від одного дня до іншого, ілюструють не тільки яким крихким є перемир'я, але і також якою непередбачуваною в цілому ситуація залишається", - заявив Хуг.

Місія фіксує, що порушення режиму припинення вогню здійснюється з використанням різного озброєння, в тому числі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, зенітних і протитанкових установок, 82-мм, 100-мм і 122-мм мінометів, гранатометів і навіть важкої артилерії.

Заступник голови місії також підкреслив, що важливо, щоб режим припинення вогню на Донбасі дотримувався усіма сторонами.

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“Ми вітаємо підтвердження українськими Збройними силами дотримуватися того, що вже раніше було узгоджено. Ми бачили насправді протягом цієї ночі зниження порушень режиму припинення вогню з боку обох сторін", - заявив Хуг.

Представник місії заявив, що спостерігачі будуть стежити за ситуацією і оцінювати, що буде відбуватися надалі після розпорядження начальника Генерального штабу Віктора Муженка про те, що ВСУ заборонено відкривати вогонь з 00 годин 25 листопада.

Нагадаємо, тоді в Генштабі відзначили, що військові все ж таки можуть відкривати вогонь у відповідь у разі загрози їх життю та здоров'ю.