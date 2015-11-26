Бойовики атакували сили АТО під Кам'янкою на Донеччині - штаб

Сьогодні у Донецькій області поблизу населеного пункту Кам’янка стався ближній бій між бойовиками та силами Антитерористичної операції. У результаті бою терористи були відкинуті на вихідні позиції.

Про це на свої сторінці у Фейсбук повідомляє прес-центр АТО.

Читайте такожСЦКК: бойовики "ДНР" сьогодні ввечері застосували "Град"

"Сьогодні у зоні проведення АТО терористи зосередили вогонь виключно на Донецькому напрямку. Використовуючи гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю найманці вели вогонь по Пісках, Мар’їнці, Опитному, а також в районі Авдіївки. Близько 15.00, в районі Кам’янки, відбувся вогневий контакт. Група терористів у кількості 6 чоловік підійшли до наших позицій менше ніж на 200 метрів почали стріляти по наших позиціях. Українські військові відкрили вогонь у відповідь, і, вже за 25 хвилин, бандити втекли з поля бою", - зазначається у повідомленні.