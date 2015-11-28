Підполковник ЗСУ загинув на навчальному полігоні "Десна", один солдат отримав поранення - Міноборони

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони.

«26 листопада у 169-му навчальному центрі Сухопутних військ Збройних Сил України «Десна» в результаті нещасного випадку загинув підполковник ЗС України. Один солдат отримав осколкові поранення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пораненому солдату було надано першу медичну допомогу, після чого автомобілем швидкої допомоги потерпілого доставлено до військового шпиталю. Стан його здоров’я стабільний, життю солдата нічого не загрожує.

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За фактом надзвичайної події призначено службове розслідування. Обставини трагедії з’ясовують представники Військової служби правопорядку у ЗСУ та військової прокуратури гарнізону.