Бойовики за день здійснили 8 обстрілів позицій українських військових

23:37, 30 листопада 2015
Війна
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Бойовики на Донбасі протягом дня, 30 листопада, здійснили 8 неприцільних обстрілів у напрямку позицій військових ЗСУ.

Фото УНІАН

Про це повідомив речник АТО Леонід Матюхін.

"Розпочинаючи з 6-ї ранку і до 18-ї терористи 8 разів вели неприцільний вогонь в напрямку наших позицій на Донецькому і Артемівському напрямках", - зазначив він.

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"З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї терористи вели вогонь по Красногорівці, Опитному та Авдіївці, а на Артемівському напрямку - по Луганському та Майорську", - повідомив Матюхін.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції загиблих і поранених серед українських військовослужбовців немає.

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