Відбувся бій у зоні АТО: Військові відбили атаку бойовиків поблизу Зайцевого

На Донецькому напрямку з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали Піски, Авдіївку, Новгородське та Новоселівку. Неодноразово з 82-мм мінометів вели вогонь по Красногорівці, повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

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На Артемівському напрямку з тих же видів зброї найманці вели вогонь по Майорську, Зайцевому, Кіровому та Луганському. По Ленінському та Луганському гатили із 82-мм мінометів.

На Маріупольському напрямку терористи вели обстріл з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по Строганівці. А на Луганському напрямку, з гранатометів, по Трьохізбенці.

Близько 18 години в районі Зайцевого відбулося бойове зіткнення. Бойовики у кількості до 10 осіб знову намагалися атакувати наш опорний пункт, та, отримавши гідну відповідь, традиційно втекли з поля бою.