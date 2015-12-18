Бойовики майже 20 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, застосовуючи 82-мм міномети - штаб
З 18 години учорашнього дня бойовики проросійських незаконних збройних формувань здійснили майже 20 спроб спровокувати українському захисників на відкриття вогню.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО.
Бандити обстрілювали позиції ЗСУ зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів і гранатометів в районі Пісків, Мар'їнки Зайцевого, Новгородського, Луганського і Кодеми.
До опівночі, використовуючи 82-мм міномети, бойовики вдавалися до збройних провокацій проти сил АТО в Красногорівці і двічі в Новгородському.
Ввечері по Новгородському, Луганському та Пісках працювали ворожі снайпери.
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Також 17 грудня близько 22 години в повітряному просторі тимчасово окупованого Донецька був зафіксований проліт БПЛА противника.
За уточненими даними, вдень відбулося незначне вогневе зіткнення з нечисленною групою загарбників у районі Луганського. Бійці сил АТО були змушені відкрити вогонь із стрілецької зброї і ворог відступив.
Як повідомляв УНІАН, раніше Держмитслужба повідомила, що РФ активізувала повітряну розвідку.