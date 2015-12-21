За добу в зоні АТО поранено двох українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок активних бойових дій, загиблих немає, проте двоє хлопців були поранені», - зазначив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу у зоні АТО жоден український військовий не загинув і не був поранений.