На Донбасі за добу двоє українських військових отримали поранення

За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі двоє українських військових отримали поранення, загиблих не було.

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. Читайте такожНа Донбасі знаходяться понад 7,5 тисяч військовослужбовців РФ - розвідка Як повідомляв УНІАН, сили АТО за добу відбили дві атаки терористів - біля Маріїнки і Щастя. Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО поранення отримали двоє українських військових.

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