На Донбасі за добу двоє українських військових отримали поранення
13:13, 22 грудня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі двоє українських військових отримали поранення, загиблих не було.
сили АТО за добу відбили дві атаки терористів / Фото УНІАН
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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Як повідомляв УНІАН, сили АТО за добу відбили дві атаки терористів - біля Маріїнки і Щастя.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО поранення отримали двоє українських військових.
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