В зоні АТО бойовики обстріляли низку позицій українських військових

Про це повідомив прес-центр АТО на стрінці в соцмережі. В повідомленні зазначається, що на горлівсько-світлодарській дузі бойовики били по позиціях сил АТО зі стрілецької зброї, гранатометів та великокаліберних кулеметів біля Луганського, Майорська, Зайцевого, Лозового та Новгородського.

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В Луганській області бойовики обстріляли українських військових із автоматичного станкового гранатомету. А на маріупольському напрямку зі стрілецької зброї окупанти били по західній околиці Широкиного.

"Поблизу тимчасового окупованого Донецька кремлівські найманці провокували підрозділи сил АТО на відкриття вогню у відповідь біля Красногорівки та південніше Авдіївки, застосовуючи стрілецьку зброю. По Пісках декілька разів гатили з великокаліберних кулеметів та гранатометів", - зазначили в прес-центрі.

З початку цієї доби зафіксовано два випадки незначного порушення проросійськими незаконними збройними формуваннями режиму тиші. "З великокаліберного кулемету вони близько 10 хвилин вели неприцільний вогонь в бік наших позицій у Пісках, а неподалік Луганського українських воїнів один раз намагався поцілити ворожий снайпер", - повідомив прес-центр.

У прес-центрі припустили, що причинами цих порушень є слабка система управляння у структурі російсько-терористичних військ, а також низька дисципліна в лавах самих бойовиків.