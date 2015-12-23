За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військових немає. Поранення отримали двоє наших воїнів", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення, загиблих не було.