За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових
13:29, 23 грудня 2015Війна
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За добу в зоні проведення АТО поранення отримали двоє українських військових.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу в результаті бойових дій загиблих українських військових немає. Поранення отримали двоє наших воїнів", - повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО двоє українських військових отримали поранення, загиблих не було.
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