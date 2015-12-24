Пушилін заявляє, що бойовики не захоплювали Комінтернове
Представник терористичної організації "ДНР" Денис Пушилін заявив, що захоплення села Комінтернове під Маріуполем з боку бойовиків не було, і воно залишається в "сірій зоні".
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пушилін сказав на прес-конференції в Москві.
"Сьогодні там працює ОБСЄ, це "сіра зона", Комінтернове продовжує там знаходиться", - сказав Пушилін.
Інформацію про захоплення цього населеного пункту він назвав "інсинуацією".
"ДНР" не захоплювала цей населений пункт, там працює ОБСЄ", - додав він.
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За його словами, потрібно дочекатися висновків ОБСЄ, які підтвердять його слова "про відсутність в цьому населеному пункті військових".
Пушилін вважає важливим, щоб цей населений пункт залишався "сірою зоною".
При цьому він заявив, що "українська армія зайняла 8 населених пунктів у сірій зоні".
"Були захоплені сім населених пунктів, а потім ще один", - сказав він.
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За його словами, це "підвищує ймовірність бойових зіткнень, оскільки протиборчі сторони опиняються в прямій видимості".
"Ми намагаємося цього уникнути", - додав Пушилін.
Раніше в четвер міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зажадав скликати засідання Ради національної безпеки і оборони у зв'язку з останніми подіями навколо Комінтернового та двох прилеглих селах Заїченко та Водяне.
З аналогічною заявою виступив сьогодні у Верховній Раді і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.
За словами представника адміністрації президента з питань АТО Андрія Лисенка, є попередня домовленість про допуск місії ОБСЄ в Комінтерново, куди представники місії раніше не змогли потрапити.