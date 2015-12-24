Пушилін заявляє, що бойовики не захоплювали Комінтернове

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пушилін сказав на прес-конференції в Москві.

"Сьогодні там працює ОБСЄ, це "сіра зона", Комінтернове продовжує там знаходиться", - сказав Пушилін.

Інформацію про захоплення цього населеного пункту він назвав "інсинуацією".

"ДНР" не захоплювала цей населений пункт, там працює ОБСЄ", - додав він.

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За його словами, потрібно дочекатися висновків ОБСЄ, які підтвердять його слова "про відсутність в цьому населеному пункті військових".

Пушилін вважає важливим, щоб цей населений пункт залишався "сірою зоною".

При цьому він заявив, що "українська армія зайняла 8 населених пунктів у сірій зоні".

"Були захоплені сім населених пунктів, а потім ще один", - сказав він.

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За його словами, це "підвищує ймовірність бойових зіткнень, оскільки протиборчі сторони опиняються в прямій видимості".

"Ми намагаємося цього уникнути", - додав Пушилін.

Раніше в четвер міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зажадав скликати засідання Ради національної безпеки і оборони у зв'язку з останніми подіями навколо Комінтернового та двох прилеглих селах Заїченко та Водяне.

З аналогічною заявою виступив сьогодні у Верховній Раді і лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

За словами представника адміністрації президента з питань АТО Андрія Лисенка, є попередня домовленість про допуск місії ОБСЄ в Комінтерново, куди представники місії раніше не змогли потрапити.