Є попередня домовленість про допуск місії ОБСЄ в Комінтернове – Лисенко

Про таку домовленість повідомив в ефірі "5 каналу" речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Сьогодні є попередня інформація, що представників ОБСЄ мали намір запустити в Комінтернове, як воно буде насправді, будемо дивитися далі", – повідомив Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ фіксувала встановлені міни і розтяжки перед в'їздом у зайняте контрольованими Росією бойовиками селище Комінтернове у Донецькій області. На блокпосту на південно-західному в'їзді в селище представник Збройних сил України повідомив інструкторам ОБСЄ, що рано вранці було помічено п'ять танків, чотири 120-мм гаубиця та 100-150 членів "ДНР" у селищі.Напередодні 22 грудня, контрольовані Росією бойовики взагалі не допустили спостерігачів на територію села.