За добу в зоні АТО поранені троє українських військовослужбовців
14:22, 26 грудня 2015Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, в той же час троє отримали поранення.
Серед загиблих українських військових немає \ Фото УНІАН
Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики готують чергове пропагандистське шоу у Комінтерновому - штаб"За минулу добу в результаті активних бойових дій, на щастя, загиблих немає, але троє наших воїнів отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО немає загиблих і поранених українських військовослужбовців.
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