За добу в зоні АТО поранені троє українських військовослужбовців

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики готують чергове пропагандистське шоу у Комінтерновому - штаб"За минулу добу в результаті активних бойових дій, на щастя, загиблих немає, але троє наших воїнів отримали поранення", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО немає загиблих і поранених українських військовослужбовців.