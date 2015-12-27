Штаб АТО оприлюднив подробиці ворожого обстрілу Зайцевого

Як повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook, бойовики себе практично не обмежували у вогневих засобах – гатили зі стрілецької зброї, гранатометів, великокаліберних кулеметів, зенітних установок, мінометів калібру 82 мм, а також озброєння танку, які відповідно до умов Мінських домовленостей повинні бути відведені на значну відстань від лінії розмежування.

Зазначається, що в ході обстрілу декілька мін та снарядів влучили у будинки місцевих мешканців, одна з будівель зайнялась. Українські воїни терміново вирушили на допомогу місцевим. В одній з осель вони виявили літню жінку, яка отримала множинні осколкові поранення внаслідок влучання міни.

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«Наші бійці почали надавати першу невідкладну медичну допомогу, під обстрілом намагались евакуювати місцеву мешканку до найближчого лікувального закладу. Проте стан пораненої був дуже важкий і по дорозі до лікарні вона померла у санітарному автомобілі. Цей прикрий випадок є черговим промовистим свідченням того, що загарбники з так званих самопроголошених республік та їхні замовники з Москви не припиняють порушувати усі можливі домовленості про врегулювання конфлікту мирним шляхом, а їхні заяви про безпеку та добробут мирних мешканців Донбасу є лише пустими словами», - підкреслили у прес-центрі.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики обстріляли позиції сил АТО 66 разів.