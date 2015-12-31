В ОБСЄ заявили, що пересування спостерігачів навколо Комінтернового обмежують обидві сторони

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.

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«Під час подій у Комінтерновому протягом останнього тижня свобода пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії була обмежена з обох боків конфлікту. Незважаючи на чітко обіцяні гарантії свободи пересування спостерігачів, і це включає чітко виражені гарантії з боку «ЛНР» і «ДНР», свобода пересування наших спостерігачів обмежувалася протягом усього року в багатьох випадках. Це є неприйнятним, і така ситуація повинна бути припинена. Ми цивільна неозброєна місія», - заявив Хуг.

За його словами, місія зможе виконувати свою роботу лише за умови, коли сторони заявлять про гарантії свободи пересування, але і коли насправді будуть виконувати обіцянки на практичному рівні.