В ОБСЄ заявили, що пересування спостерігачів навколо Комінтернового обмежують обидві сторони
Свободу пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ навколо Комінтерново, розташованого поблизу Маріуполя, обмежують обидві сторони військового конфлікту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
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«Під час подій у Комінтерновому протягом останнього тижня свобода пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії була обмежена з обох боків конфлікту. Незважаючи на чітко обіцяні гарантії свободи пересування спостерігачів, і це включає чітко виражені гарантії з боку «ЛНР» і «ДНР», свобода пересування наших спостерігачів обмежувалася протягом усього року в багатьох випадках. Це є неприйнятним, і така ситуація повинна бути припинена. Ми цивільна неозброєна місія», - заявив Хуг.
За його словами, місія зможе виконувати свою роботу лише за умови, коли сторони заявлять про гарантії свободи пересування, але і коли насправді будуть виконувати обіцянки на практичному рівні.