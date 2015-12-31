В районі Комінтернового місія ОБСЄ зафіксувала танки і РСЗВ "Ураган"

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони. Криміногенна ситуація на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишається складною та має тенденцію до подальшого загострення.

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Зазначається, що значна частина правопорушень (незаконне заволодіння автомобільним транспортом, застосування зброї) здійснюється у стані алкогольного сп’яніння та призводить до загибелі і травмування цивільного населення.

"Злочини здійснюються як рядовим, так і командним складом противника. При цьому вживаються заходи з метою їх приховування", - йдеться у повідомленні.

На цьому фоні, зазначили у розвідці, триває розкрадання майна підприємств регіону. На залізничному перегоні Пантелеймонівка-Горлівка здійснено викрадення контактного дроту.