У переддень Різдва проросійські бандформування 21 раз обстріляли позиції сил АТО - штаб

З початку доби бойовики НЗФ 21 раз застосовували зброю проти українських захисників, повідомляє прес-центр штабу АТО у зведенні станом на 18.00 годину 6 січня 2016 року:

«Ситуація в зоні проведення АТО відносно загострилась», - зазначили у прес-центрі.

При цьому наголосили: «В районі Мар’їнки, що неподалік тимчасово окупованого Донецька, бандити прицільно зі стрілецької зброї та гранатометів різних систем водночас обстріляли одразу чотири наші опорні пункти».

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«Також прицільним вогнем зі стрілецької зброї противник намагався дошкулити підрозділам сил АТО в Широкиному. Біля Зайцевого наших воїнів вицілював ворожий снайпер», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, російсько-терористичні війська неодноразово вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів в бік українських позицій в районі Пісків та Опитного.

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Біля Майорська, Новгородського та Луганського, що на Горлівсько-Світлодарській дузі, окрім вищезазначеної зброї, окупанти відкривали неприцільний вогонь з гранатометів, зазначили у прес-центрі.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 18.00 годину 6 січня 2016 року:В переддень Різдва Христового підконтрольні вл... Posted by Прес-центр штабу АТО on Wednesday, January 6, 2016

Як повідомляв УНІАН, бойовики здійснюють спроби залишити Авдіївку без газу і намагаються залишити жителів міста без газу одразу після новорічних та різдвяних свят. Відзначається, що зупинка подачі газу до Авдіївки може не лише завдати чимало шкоди місцевому населенню, але й позбавить основного енергоресурсу Авдіївський коксохімічний завод, що в подальшому "може стати причиною закриття цього потужного промислового виробництва".