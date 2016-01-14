Минулої доби у зоні АТО двоє військових отримали поранення
13:03, 14 січня 2016Війна
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Минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції двоє українських військовослужбовців отримали поранення.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«Неподалік Маріуполя вантажівка Збройних сил України підірвалася на міні, внаслідок чого було поранено двох наших військовослужбовців. Більше втрат сили АТО за добу не понесли»,- сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, під завершення минулої доби бойовики встановили новий післяноворічний рекорд - зафіксовано 70 випадків порушення умов незастосування зброї в зоні АТО.
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