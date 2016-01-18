Стали відомі подробиці будівництва військової бази РФ біля кордонів з Харківською областю (фото)

Розслідування ходу будівництва військових казарм, а також з'ясування місця "бойового чергування" 23-ої гвардійської окремої мотострілкової бригади провів InformNapalm.

Зазначається, що на початку вересня 2015-го року ЗМІ сколихнула новина про будівництво нового військового містечка на 300 гектарах у Валуйському районі Бєлгородської області за 25 км від кордону України. За результатами тендеру на виконання проектно-вишукувальних і будівельно-монтажних робіт першого етапу з об'єкту «Капітальне будівництво об'єктів військового містечка» переможцем була визнана Пітерська компанія ТОВ «Мегалайн», з якою був укладений контракт на 3,3 млрд. руб.

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Стало відомо, що після затвердження розробленої підрядником проектної документації перший етап передбачав будівництво адміністративно-казарменої зони.

Повідомляється, що термін виконання будівельно-монтажних робіт з 1-го етапу відповідно до вимог тендерної документації було до 7 грудня 2015 року. Загальний акт приймання робіт за договором повинен бути підписаний до 29 квітня 2016-го.

Будівництво дійсно проходить неподалік від залізничного полотна, що підтверджується геолокацією фотографій, наголошують в InformNapalm.

"У жовтні 2015 вже була зроблена закладка фундаменту, про що свідчить монтаж арматури. На фото імовірно також відзначився автомобіль підрядника з пітерським номером Т062МВ 178", - йдеться у розслідуванні.

При цьому наголошується, що підрядна організація не особливо поспішає з будівництвом цього об'єкта. Можливо, через недостатнє фінансування або зміну пріоритетів Міністерства оборони РФ.

Крім того, в кінці 2015-початку 2016 року у Валуйки перекинули солдатів з 23 ОМСБр (м. Кряж, Самарська обл., в/ч 65349). Наприклад, про це свідчать дані персональних блогів російських військовослужбовців 23 ОМСБр Юрія Ємельянова (архіви профілю, контактів, альбому) та Євгена Черемісіна (архів інстаграм-профілю).

Важливо зазначити, що військові із Самари наразі дислокуються в передмісті м. Валуйки оскільки на території «новобуду» військової бази поки просто ніде жити.