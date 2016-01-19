На Донеччині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами
03:22, 19 січня 2016Війна
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В одній із покинутих будівель села Катеринівка Мар’їнського району Донецької області Служба безпеки України спільно з поліцією виявила схованку з боєприпасами.
Правоохоронці виявили схованку з боєприпасами / sbu.gov.ua
Як повідомляє прес-центра СБУ, співробітники військової контррозвідки СБ України вилучили зі схованки два гранатомети РПГ-22, шість гранат Ф-1 та РГД-5, а також 4,5 тисячі набоїв різного калібру.
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Тривають оперативно-слідчі дії.
sbu.gov.ua
Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями виявили велике сховище з боєприпасами в місті Золоте Луганської області, через яке проходить лінія розмежування.
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