На Донеччині правоохоронці виявили схованку з боєприпасами

03:22, 19 січня 2016
Війна
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В одній із покинутих будівель села Катеринівка Мар’їнського району Донецької області Служба безпеки України спільно з поліцією виявила схованку з боєприпасами.

sbu.gov.ua

Як повідомляє прес-центра СБУ, співробітники військової контррозвідки СБ України вилучили зі схованки два гранатомети РПГ-22, шість гранат Ф-1 та РГД-5, а також 4,5 тисячі набоїв різного калібру.

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Тривають оперативно-слідчі дії.

sbu.gov.ua

Раніше УНІАН повідомляв, що співробітники Служби безпеки України спільно з військовослужбовцями виявили велике сховище з боєприпасами в місті Золоте Луганської області, через яке проходить лінія розмежування.

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