Біля Мар'їнки бойовики накрили опорний пункт сил АТО вогнем з гранатомета, стрілецької зброї та зенітної установки

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, по опорному пункту неподалік Мар’їнки ворог вів прицільний вогонь з гранатомета, стрілецької зброї та застосував зенітну установку.

У районі Донецького летовища проросійські бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських військових в Опитному та Пісках.

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Крім того, по позиціях сил АТО неподалік Новгородського «працював» ворожий снайпер. Неспокійно було й неподалік Авдіївки, де окупанти з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях українських військових.

"Загалом протягом минулої доби проросійські найманці 29 разів обстрілювали позиції сил АТО", - підсумували у штабі.