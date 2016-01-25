Біля Мар'їнки бойовики накрили опорний пункт сил АТО вогнем з гранатомета, стрілецької зброї та зенітної установки

06:57, 25 січня 2016
Війна
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Незважаючи на домовленості щодо врегулювання конфлікту, противник продовжує обстріли позицій сил АТО з різних видів зброї

REUTERS

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Так, по опорному пункту неподалік Мар’їнки ворог вів прицільний вогонь з гранатомета, стрілецької зброї та застосував зенітну установку.

У районі Донецького летовища проросійські бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти українських військових в Опитному та Пісках.

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Крім того, по позиціях сил АТО неподалік Новгородського «працював» ворожий снайпер. Неспокійно було й неподалік Авдіївки, де окупанти з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї вели вогонь по укріпленнях українських військових.

"Загалом протягом минулої доби проросійські найманці 29 разів обстрілювали позиції сил АТО", - підсумували у штабі.

Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 25 січня 2016 року:Обстановка в зоні проведення АТО залишається ...

Опубликовано Прес-центр штабу АТО 24 января 2016 г.
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