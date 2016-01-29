На Донбасі від початку АТО загинули 2 тисячі 269 українських військових - Порошенко
11:30, 29 січня 2016Війна
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На сході України з початку російської агресії загинули 2 тис. 269 українських воїнів, серед них 21 юнак віком до 18 років і 650 осіб від 18 до 25 років.
Президент озвучив втрати серед бійців АТО з початку російської агресії / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко повідомив сьогодні під час виступу перед ліцеїстами у Київському військовому ліцеї ім. Івана Богуна.
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"Захищаючи Україну від російської агресії, загинуло 2269 наших воїнів", - заявив він.
Крім того, він додав, що станом на кінець року серед загиблих на сході України, як захищали нашу державу, нараховується 21 юнак віком до 18 років, а також 650 осіб від 18 до 25 років.
Президент озвучив цифри загиблих на Сході українських військових
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