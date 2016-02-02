У штабі АТО вказали на часткову відповідальність ОБСЄ за ескалацію конфлікту на Донбасі

Як йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО у Facebook, в останні дні обстріли проросійськими найманцями населеного пункту Зайцеве посилилися. Ворог застосовує по українських позиціях, окрім гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, міномети калібру 82 і 120 мм, застосування яких заборонене Мінськими домовленостями.

Щоб не наражати на небезпеку мирних жителів у ситуації, що склалася, керівництво сил АТО в Донецькій та Луганській областях було змушене прийняти рішення про закриття контрольного пункту в’їзду/виїзду «Зайцеве».

Через українських представників Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін 1 лютого про це рішення було повідомлено представників місії ОБСЄ.

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«Змушені констатувати також той прикрий факт, що представники СММ ОБСЄ ніяк не реагують на посилення обстрілів членами незаконних проросійських бандформувань позицій сил АТО в Зайцевому та в інших населених пунктах. Отже, своєю бездіяльністю представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ певною мірою поділяють відповідальність за обстріли бойовиками Зайцевого, закриття КПВВ «Зайцеве» та ескалацію конфлікту на Донбасі», - наголошують у штабі АТО.