Пункт пропуску в зону АТО "Зайцеве" закрили через постійні обстріли

Про це повідомляє прес-центр АТО у своєму Facebook.

"В зв'язку з тим, що вночі противник посилив обстріли Зайцевого та вів вогонь із різних вогневих позицій декількома мінометними розрахунками, керівництво сил АТО в Донецькій та Луганській областях, для убезпечення мешканців, змушено оголосити про тимчасове закриття контрольного пункту в’їзду/виїзду Зайцеве", - наголосили у прес-центрі.

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Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося закрити КПВВ "Зайцеве" з середи, 3 лютого.

Зазначалося, що діяльність пункту пропуску буде відновлено тільки після стабілізації ситуації і повного припинення вогню, в зону ураження якого потрапляють люди, які змушені перетинати лінію розмежування.