Бойовики обстріляли Зайцеве, пошкоджено шість будинків - СЦКК

У Зайцевому під час нічних обстрілів бойовиками пошкоджено щонайменше 6 будинків.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

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За інформацією представників української сторони Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК), «щонайменше 6 будинків зазнали пошкоджень у населеному пункті Зайцеве, що розташоване неподалік окупованої Горлівки». «У наслідок вчорашніх вечірньо-нічних мінометних обстрілів з боку бойовиків НЗФ ОРДО на подвір’ях та городах мешканців цього населеного пункту розірвалося 11 мін калібром 120-мм», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «люди у населеному пункті не постраждали, бо цілу ніч переховувалися у підвалах».

«Докази застосування бойовиками НЗФ ОРДО озброєння калібром, яке давно мало б бути відведено на встановлені відстані визначеним порядком буде передано представникам СММ ОБСЄ», запевнили в СЦКК і нагадали, що впродовж останніх днів обстріли проросійськими найманцями населеного пункту Зайцеве посилилися.