Бойовики "поливали" вогнем з мінометів, БМП та зенітних установок позиції українських військових
Минулої доби бойовики так званої "ДНР" обстрілювали позиції українських військ на Донецькому та Маріупольському напрямках.
Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Зазначається, що 14 разів ворог відкривав вогонь по наших опорних пунктах у районі Красногорівки, використовуючи при цьому, окрім гранатометів та стрілецької зброї, міномети калібру 82-мм.
Крім того, обстрілів з гранатометів різних систем зазнали укріплення українських військ в Луганському, Мар’їнці, Пісках, Опитному, Новгородському, Троїцькому та Широкиному. Також в Опитному противник застосував зенітну установку, а в Новгородському – БМП.
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Застосування ворогом мінометів калібру 82 та 120 мм по позиціях сил АТО зафіксовано в Талаківці, Гнутовому, Авдіївці, Зайцевому, Майорську та на шахті Бутівка.
"Загалом за минулу добу проросійські бойовики 84 рази порушували режим так званої тиші. В окремих випадках наші бійці відкривали прицільний вогонь у відповідь зі зброї, яка дозволена Мінськими домовленостями", - зазначили у штабі.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 06 лютого 2016 року:Минулої доби ситуація в районі проведення А...Опубликовано Прес-центр штабу АТО 5 февраля 2016 г.