Бойовики "поливали" вогнем з мінометів, БМП та зенітних установок позиції українських військових

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що 14 разів ворог відкривав вогонь по наших опорних пунктах у районі Красногорівки, використовуючи при цьому, окрім гранатометів та стрілецької зброї, міномети калібру 82-мм.

Крім того, обстрілів з гранатометів різних систем зазнали укріплення українських військ в Луганському, Мар’їнці, Пісках, Опитному, Новгородському, Троїцькому та Широкиному. Також в Опитному противник застосував зенітну установку, а в Новгородському – БМП.

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Застосування ворогом мінометів калібру 82 та 120 мм по позиціях сил АТО зафіксовано в Талаківці, Гнутовому, Авдіївці, Зайцевому, Майорську та на шахті Бутівка.

"Загалом за минулу добу проросійські бойовики 84 рази порушували режим так званої тиші. В окремих випадках наші бійці відкривали прицільний вогонь у відповідь зі зброї, яка дозволена Мінськими домовленостями", - зазначили у штабі.