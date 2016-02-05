За добу бойовики понад 80 разів обстріляли сили АТО, в хід іде заборонена зброя – штаб

Минулої доби бойовики проросійських бандформувань продовжували обстрілювати позиції українських військ з різних видів озброєння. Про це повідомив прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

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Неподалік Донецька ворог застосував гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю по наших укріпленнях в Мар’їнці, Авдіївці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка. По Красногорівці бойовики вели вогонь з міномету, повідомляють у штабі.

В районі Горлівки обстрілам зі стрілецької зброї та гранатометів піддалися українські укріплення в Троїцькому та Верхньоторецькому.

По опорних пунктах сил АТО в Зайцевому та Майорську окрім гранатометів та стрілецької зброї, ворог знову вів інтенсивний вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм. Також мінометному обстрілу піддалися українські позиції в Талаківці, на Маріупольському напрямку.