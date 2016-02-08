Сьогодні в зоні АТО бойовики 20 разів обстрілювали позиції ЗСУ - штаб

Про це повідомив прес-центр штабу АТО.

Зазначається, що в районі проведення АТО проросійські незаконні збройні формування продовжують порушувати умови перемир'я на Донбасі.

«З початку доби вони 20 разів обстрілювали позиції Збройних Сил України», - йдеться у повідомленні.

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З гранатометів різних систем та стрілецької зброї ворог вів вогонь по наших опорних пунктах в Авдіївці, Пісках та на шахті Бутівка, а українські позиції неподалік Мар’їнки та Новгородського були обстріляні зі стрілецької зброї.

В штабі зазначають, що в районі тимчасово окупованої Горлівки з великокаліберних кулеметів терористи вели вогонь по наших опорних пунктах в Зайцевому, Троїцькому та Новгородському, а з боку Старомихайлівки бойовики вели мінометний вогонь по укріпленнях сил АТО неподалік Красногорівки.

«На Маріупольському напрямку українські позиції біля Гнутового були обстріляні з мінометів калібру 82 мм. По опорному пункту Збройних Сил України неподалік Троїцького, що на межі Донецької та Луганської областей, терористи вели вогонь з мінометів калібру 120-мм», - наголосили в прес-центрі.