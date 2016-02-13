В донецький морг привезли тіла 6 кадрових військових армії РФ - розвідка

Чергові докази присутності російської армії та озброєння на сході України надала в суботу українська розвідка. Їй стало відомо про ситуацію в тилу ворога. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Внаслідок обстрілу своїми ж поплічниками поранено 12 російських армійців і вбито шестеро кадрових військових Російської Федерації. Їхні тіла вже доправили до моргу в Донецьку.

До того ж, за даними головного управління розвідки Міноборони України, до окупованого бойовиками Харцизька Росія доправила до 200 тонн боєприпасів. Це заборонені мінськими угодами калібри 122 та 152 міліметри. Снаряди призначені для артилерійських систем, танків та ручних протитанкових гранатометів. Також до Іловайська завезли 240 тонн дизпалива і три платформи з військовою технікою. А до Луганська – до 300 тонн боєприпасів.