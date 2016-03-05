За добу загинули двоє українських військових, ще п’ятеро отримали поранення

Минулої доби внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції загинули двоє українських військових, ще п’ятеро отримали поранення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник АП з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військових загинули та ще п’ятеро на різних ділянках фронту отримали поранення», - повідомив Лисенко.

Лисенко уточнив, що українські військові загинули під час бойового зіткнення з ворожою диверсійною групою на Маріупольському напрямку.

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Як повідомляв УНІАН, за добу у зоні АТО бойовики 50 разів обстріляли українських військових, найбільше – на Донецькому напрямку.