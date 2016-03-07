ДРГ бойовиків атакувала сили АТО під Авдіївкою - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

«Російські найманці 6 разів обстрілювали опорні пункти поблизу Авдіївки з забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 та 82 мм. Близько 11 години ранку ДРГ ворога після мінометного обстрілу атакувала опорний пункт сил АТО під Авдіївкою. Українські бійці успішно відбили напад російських найманців», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що по позиціях в районі Пісків, Майорська, Троїцького, Миронівського, Гранітного та Красногорівки російські бойовики вели вогонь з АГС, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Ворожі снайпери обстрілювали укріплення українських позицій поблизу Пісків та Красногорівки. Терористи неприцільним вогнем з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали наших бійців поблизу Луганського, Пісків та шахти Бутівка, додали в штабі.