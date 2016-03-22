Під Авдіївкою за шість днів сили АТО знищили 27 бойовиків – розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному сайті.

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«У період 16-21 березня загальні втрати в підрозділах 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка), що беруть участь у бойових зіткненнях в районі н. п. Авдіївка, склали 27 загиблих та 34 поранених», - йдеться у повідомленні.

У той же час розвідка зазначає, що активність противника в районі промислової зони Авдіївки (Донецький напрямок) залишається низькою, що обумовлюється значними втратами особового складу 11-го омсп (Макіївка) 1-го так званого армійського корпусу ЗС РФ, а також діяльністю представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Українська розвідка також повідомляє, що вчора з Донецького напрямку до обласної клінічної лікарні ім. Калініна (Донецьк) доставлено трьох тяжкопоранених російських військовослужбовців спеціального загону швидкого реагування (“СОБР”), що підпорядкований 11-му омсп.