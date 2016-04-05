В зоні АТО з'явилися новітні системи радіоелектронної боротьби з РФ - нардеп

На початку місяця на підконтрольній бойовикам території Донбасу з'явилися російські системи радіоелектронної боротьби. Про це на своїй сторінці в Facebook пише народний депутат від БПП, голова підкомітету з питань безпеки державних інформаційних систем комітету ВР з питань національної безпеки і оборони Ірина Фриз.

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Депутат зазначила, що на початку квітня на окупованій території з'явилися нові російські комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ), здатні пригнічувати придушення мобільного зв'язку, імітувати базову станцію стільникового зв'язку в діапазонах GSM900, GSM1800 і здійснювати відправку повідомлень з підстановкою адресата джерела відправлення, ведення розвідки, шляхом визначення точок випромінювання апаратів в мережі GSM.

Крім того, комплекси РЕБ можуть викривати локацію мобільних телефонів, планшетів та інших комплексів зв'язку, наносити місцезнаходження точок випромінювання на цифрову карту, і передавати дані артилерійським розрахунками для нанесення вогневого удару.

"Поява новітніх систем РЕБ противника в зоні АТО знову піднімає питання введення в дію нормативних актів МО, що регламентують порядок використання коштів персонального зв'язку. На жаль, минулогу року ініційовані мною зміни до законодавство з цього питання, були ухвалені лише частково через ситуацію з комплектацією підрозділів штатними захищеними системами зв'язку. В результаті всі рішення по використанню персональних засобів зв'язку сьогодні покладено на командирів частин, які діють на власний розсуд, не спираючись на статутні документи і директиви. Відповідно, переконана в необхідності прискорення процесу переходу на штатні засоби захищеного зв'язку та запровадження чітких правил з чіткою регламентацією використання персональних засобів зв'язку", — зазначила нардеп.

"На мій погляд, час відносного затишшя в зоні АТО повинен бути використаний для оперативного приведення систем зв'язку до стандартів НАТО та забезпечення безпеки військовослужбовців при використанні персональних систем мобільного зв'язку, в умовах активних поставок противником систем РЕБ в зону бойових дій. Для цього, разом з комплектацією ВСУ новими штатними системами захищеного зв'язку, необхідна регламентація використання особистих мобільних телефонів військовослужбовців інструкціями і наказами МО України ", — заявила нардеп.

Нагадаємо, що 4 квітня Міноборони Білорусі ввело заборону на використання смартфонів в армії.