За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових – Лисенко

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, у зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу зафіксовано понад 60 ворожих обстрілів, бойовики застосовували міномети, зенітні установки і артилерію.