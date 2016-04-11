За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових – Лисенко
13:10, 11 квітня 2016Війна
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Протягом доби в зоні проведення антитерористичної операції поранені двоє українських військовослужбовців, загиблих немає.
Лисенко розповів про втрати серед українських військових за минулу добу / Фото УНІАН
Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Як повідомляв УНІАН, у зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу зафіксовано понад 60 ворожих обстрілів, бойовики застосовували міномети, зенітні установки і артилерію.
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