За добу в зоні АТО поранені двоє українських військових – Лисенко

13:10, 11 квітня 2016
Війна
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Протягом доби в зоні проведення антитерористичної операції поранені двоє українських військовослужбовців, загиблих немає.

Лысенко рассказал о потерях среди украинских военных за прошлые сутки / Фото УНИАН

Про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Як повідомляв УНІАН, у зоні проведення антитерористичної операції за минулу добу зафіксовано понад 60 ворожих обстрілів, бойовики застосовували міномети, зенітні установки і артилерію.

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