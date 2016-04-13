Під Бахмутом знайшли поховання людей у камуфляжній формі (фото)
13:58, 13 квітня 2016Війна
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У районі між селами Спірне та Грубовка Берестовської сільської ради Бахмутського району виявлено місце поховання невстановлених людей у камуфляжній формі.
Про це повідомили у Бахмутському відділку поліції.
Зазначається, що тіла захороненні за територією населених пунктів, у 2014 році у цьому районі йшли активні бойові дії.
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"Попередньо відомо про 18 останків людей. На одязі є нашивки незаконних збройних формувань. На місці працює слідчо-оперативна група Бахмутського відділу поліції. Особи загиблих та причини смерті встановлюються", - повідомили у поліції.
Наголошується, що після отримання висновків судово-медичної експертизи факту буде надано правову кваліфікацію.
Раніше на території населеного пункту Спірне Донецької області знайдені тіла 8 загиблих під час бойових дій у 2014 році.
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