Бойовики обстріляли підконтрольні їм території Донбасу

Російсько-терористичні війська обстріляли підконтрольні їм території Донбасу

Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу Антитерористичної операції станом на 06:00.

Як зауважує прес-центр, кремлівські найманці продовжують використовувати в зоні АТО заборонену зброю та спроби дискредитувати Збройні Сили України.

Так вчора, під час роботи першого заступника керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга на Донеччині, бойовики здійснили чергову провокацію проти Збройних Сил України. «Застосувавши кулемети великого калібру, гранатомети та стрілецьку зброю поблизу Авдіїівки, ворог сподівався на вогонь у відповідь. Та його не було. Зрозумівши, що провокація приречена на невдачу бандити обстріляли підконтрольні їм території», - повідомляє прес-центр.