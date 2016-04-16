Бойовики обстріляли підконтрольні їм території Донбасу
Кремлівські найманці продовжують використовувати заборонену зброю та спроби дискредитувати Збройні Сили України - штаб АТО.
Російсько-терористичні війська обстріляли підконтрольні їм території Донбасу
Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу Антитерористичної операції станом на 06:00.
Як зауважує прес-центр, кремлівські найманці продовжують використовувати в зоні АТО заборонену зброю та спроби дискредитувати Збройні Сили України.
Так вчора, під час роботи першого заступника керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга на Донеччині, бойовики здійснили чергову провокацію проти Збройних Сил України. «Застосувавши кулемети великого калібру, гранатомети та стрілецьку зброю поблизу Авдіїівки, ворог сподівався на вогонь у відповідь. Та його не було. Зрозумівши, що провокація приречена на невдачу бандити обстріляли підконтрольні їм території», - повідомляє прес-центр.