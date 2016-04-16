Доба в зоні АТО: бойовики більше 60 разів обстріляли українських військових

Протягом минулої доби бойовики 61 раз вели вогонь по позиціях українських військ уздовж всієї лінії розмежування, повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Найважче тримати оборону було в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки та Тарамчука. Саме сюди незаконні збройні формування з мінометів калібрів 120мм та 82мм скерували більше ста мін. А в напрямку Сокольників та Березового ворог використовував БМП та протитанкові ракетні комплекси», - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначають, що під обстрілами бойовиків зі зброї менших калібрів опинилися опорні пункти українських військових поблизу Новотроїцького, Широкіного, шахти Бутівки, Станиці Луганської, Кримського, Гранітного, Луганського та Щастя.

«З метою утримання займаних позицій українські військові 15 разів відкривали вогонь у відповідь зі стрілецької зброї та гранатометів», - додають у штабі АТО.

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Також вчора, під час роботи першого заступника керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександра Хуга на Донеччині, бойовики здійснили чергову провокацію проти Збройних Сил України. «Застосувавши кулемети великого калібру, гранатомети та стрілецьку зброю поблизу Авдіїівки, ворог сподівався на вогонь у відповідь. Та його не було. Зрозумівши, що провокація приречена на невдачу бандити обстріляли підконтрольні їм території», - повідомляють у прес-центрі АТО.