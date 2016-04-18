Аваков вперше озвучив втрати Нацгвардії і МВС за два роки бойових дій на Донбасі

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Міністр виступив на підтримку добровольчих батальйонів і повідомив, що вперше наводить офіційну статистику щодо поранених і загиблих в підрозділах МВС і Нацгвардії в зоні проведення АТО.

Читайте такожЗахист "Торнадо" має намір оскаржити арешт командира роти

«У мене все клекоче всередині, коли хтось вальяжно міркує про міфології навколо добровольчих батальйонів. Я наведу сьогодні офіційну статистику за пораненим і загиблими - вперше. Тут немає таємниці, але є докір пустобрехам, ставить під сумнів подвиг хлопців. Чому офіційну? Тому що були втрати і ті, які не потрапили в наш облік - хлопці гинули в бою, не встигнувши належним чином оформитися в підрозділах. Приїжджали на фронт, залишаючи формальності на потім», - зазначив Аваков.

Читайте такожАваков пояснив, чому поліцейська система все ніяк не реформується

«За ці два роки у підрозділах МВС і Нацгвардії: загинули 308 осіб. У тому числі з добробатів - 205 (108 - нацгвардійці з Донбасу, Азову, бат. ім. Кульчицького, 97 - з батальйонів МВС); отримали поранення 1228 осіб. У тому числі зі складу добробатів - 701; пропали безвісти - 41 боєць; в полоні (за нашою інформацією) - 10», - повідомив керівник МВС України.

«Нечесно і несправедливо мовчати про хлопців, які віддали своє життя і здоров'я на цій війні! Підло применшувати їхній подвиг! Вже комусь здається незручним у низці мирного життя столиці та інших мирних міст згадувати. Але згадувати треба - просто тому, що війна ще йде - і нічого не закінчено», - резюмував Арсен Аваков