ОБСЄ: У Луганську досі стоять "Гради", гаубиці і танки

Про це йдеться у звіті місії.

"У порушення пов'язаних з відведенням (озброєння) місць, Спеціальна моніторингова місія бачила сім 122-мм ракетних систем залпового вогню БМ-21 "Град", сім 122-мм самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" та десять гаубиць на буксирі (п'ять 152-мм 2A65 Мста-Б і п'ять 122-мм Д-30)", - йдеться у звіті.

Читайте такожВ ОБСЄ розповіли про танки та важку техніку бойовиків у Луганську

Окрім того, сказано, що зафіксовані у Луганську сім танків (Т-72), також продовжують залишатись у місті.

Як повідомляв УНІАН, місія ОБСЄ вже раніше заявляла, що зафіксувала зазначене важке озброєння бойовиків у Луганську.