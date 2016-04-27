За минулу добу п'ятеро українських військових отримали поранення
12:58, 27 квітня 2016Війна
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За минулу добу жоден український військовослужбовець не загинув, але п'ятеро зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед наших воїнів немає, але п'ятеро отримали поранення", - сказав він.
Андрей Лисенко уточнив, що двоє військовослужбовців зазнали поранень під час бойового зіткнення поблизу Авдіївки. Ще троє - у Луганському, Новотроїцькому і Павлополі - внаслідок обстрілів.
Як повідомляв УНІАН,за попередню добу в зоні АТО внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, п’ятеро зазнали поранень.
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