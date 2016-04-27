За минулу добу п'ятеро українських військових отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики "поливали" інтенсивним вогнем з мінометів опорні пункти сил АТО в районі Авдіївки

"За минулу добу внаслідок бойових дій, на щастя, загиблих серед наших воїнів немає, але п'ятеро отримали поранення", - сказав він.

Андрей Лисенко уточнив, що двоє військовослужбовців зазнали поранень під час бойового зіткнення поблизу Авдіївки. Ще троє - у Луганському, Новотроїцькому і Павлополі - внаслідок обстрілів.

Як повідомляв УНІАН,за попередню добу в зоні АТО внаслідок бойових дій один військовослужбовець загинув, п’ятеро зазнали поранень.