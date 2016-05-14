В Авдіївській промзоні поранення дістали 5 військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок обстрілів і активних бойових дій загиблих в лавах українських військ немає, але сім бійців отримали поранення. Ці санітарні втрати сили АТО понесли на Донецькому напрямку", - сказав Лисенко.

Він уточнив, що п’ятьох військових було поранено внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївській промзоні, ще двоє отримали поранення через підрив на розтяжці в районі населеного пункту Новоселівка-2.